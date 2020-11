Keine Hexenjagd in Slayer-Edition von Warhammer: Chaosbane auf PS5 und Xbox Series

Warhammer: Chaosbane wird nächste Woche als Slayer-Edition auf den Konsolen der nächsten Generation aufgenommen. Diese Fassung enthält den gesamten Basisinhalt des Action-Rollenspiels aus dem Jahre 2019 und viele der bisher veröffentlichten DLC-Inhalte. Was in dieser Fassung nicht enthalten ist, ist die Witch-Hunter-Erweiterung, die im Wesentlichen einer neuen Klasse mit demselben Namen gewidmet ist. Wer also mit einem Charakter kämpfen möchte, der sich durch die Kombination von Pistolen mit Schwertern auszeichnet, muss das Add-On zusätzlich kaufen.

Falls ihr das Spiel bereits auf PS4 oder Xbox One besitzt, erhaltet ihr automatisch Zugriff auf die PS5- und Xbox-Series-Versionen - selbst wenn ihr die Plattform-Upgrades nicht direkt zum Launch erhaltet. Was die Verbesserungen betrifft, die Warhammer: Chaosbane auf PS5 und Xbox Series erhält, da dürft ihr euch auf 4K-Gameplay (PS5/Xbox Series X) bei 60 Frames pro Sekunde freuen. Welche Auflösung die Xbox Series S liefert, ist nicht bekannt.