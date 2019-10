"Keine besonderen Pläne" für weitere Ableger von Pokémon: Let's Go

Letztes Jahr veröffentlichten Game Freak und Nintendo mit Pokémon: Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli zwei Abenteuer, die Pokémon: Gelbe Edition neu interpretiert haben. Überarbeitet wurde nicht nur die 3D-Grafik, sondern auch Kampf- und das Fang-System, das eher dem Prinzip von Pokémon Go ähnelte. Nicht alle Spieler konnten sich mit den vielen Änderungen arrangieren, doch für Game Freak bot das Game wertvolles Feedback. Trotzdem solltet ihr nicht damit rechnen, mehr Ableger in dieser Art wiederzusehen.

Der Hauptproduzent des Franchise, Junichi Masuda, sprach kürzlich mit Eurogamer über Pokémon und enthüllte in diesem Zuge, dass sie vorerst keine weiteren Pläne für Let's-Go-Spiele hätten: "Also, im Moment gibt es keine besonderen Pläne, aber wenn die Fans es wirklich mögen, dann lasst diese Stimmen auf jeden Fall bei The Pokémon Company und Nintendo raus und stellt sicher, dass wir sie hören! [Lacht] Wir wollen diese Kommentare hören!"

Let's Go soll Game Freak bei der Entwicklung der kommenden Rollenspiel-Generation Pokémon Schild/Schwert sehr geholfen haben, da Spieler beispielsweise den leichten Schwierigkeitsgrad bemängelten. Auch die kindliche Präsentation war für das breit aufgestellte Publikum etwas zu ausgeprägt, was vom Entwickler bemerkt wurde. Diese Art von Kommentaren sei von Game Freak aufgegriffen worden und soll zu Verbesserungen im nächsten Spiel geführt haben, versicherte Masuda. Wie hat euch Pokémon: Let's Go Pikachu/Let's Go Evoli gefallen?

