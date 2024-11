Keine Angst, Sonic the Hedgehog ist immer noch ein obdachloser Herumtreiber

HQ

In letzter Zeit gab es ein wenig Aufruhr in Sonic the Hedgehog Fankreisen, da eine durchgesickerte Kopie des kommenden Jahrbuchs 2025, das auf dem Hauptmaskottchen von Sega basiert, behauptete, dass Sonic tatsächlich in Green Hill Zone lebt und das üppige und ikonische Level sein Zuhause nennt. Ein weniger engagierter Sonic Fan würde wahrscheinlich nicht viele Probleme damit sehen, aber die treuesten Fans wissen, dass Sonic seit seiner Schöpfung in vielerlei Hinsicht obdachlos ist, ein Herumtreiber, der um die Welt reist und nicht wirklich einen Ort sein Zuhause nennt.

Unnötig zu erwähnen, dass die Enthüllung im Jahrbuch zu einer Welle des Interesses von Sonic -Fans führte, die sich bald beruhigten und von Chris "MrCrits" Hernandez, dem stellvertretenden Lore-Manager von Sonic, auf X beruhigt wurden, der bestätigte, dass die Erwähnung im Jahrbuch in Wirklichkeit nur ein Druckfehler in einem älteren Entwurf war.

"Tut mir leid, dass ich die Blase hier so spät platzen lasse! Das war etwas, das wir schon früh bemerkt haben, aber es sieht so aus, als ob ein älterer Entwurf versehentlich durchgekommen ist.

"Sonic hat kein Zuhause, er ist immer noch ein Herumtreiber."

Vielleicht findet die blaue Unschärfe eines Tages ein Zuhause, aber im Moment ist er immer noch der schnellste Landstreicher in der Gaming-Welt.

