Keine Albträume mehr dank kommender Android-Version von Very Little Nightmares

Very Little Nightmares ist das Prequel des ulkigen Puzzle-Abenteuers Little Nightmares und es wurde dieses Jahr auf iOS-Geräten veröffentlicht. Ab sofort dürfen sich Android-Benutzer ebenfalls für das Spiel registrieren, müssen bislang aber noch warten, bis das Spiel hierzulande freigeschaltet wird. Lang wird das hoffentlich nicht mehr dauern, doch wer sich zu diesem Schritt entscheidet, wacht eines Morgens auf und entdeckt das Spiel bei verbundenem WLAN und den entsprechenden Download-Berechtigungen womöglich wie von Geisterhand auf dem eigenen Telefon...Mehr Infos gibt es auf Google Play.

