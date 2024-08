Kein Witz: Fall Guys jetzt über Fornite spielbar

HQ

Fortnite hat schon seit einiger Zeit nicht aufgehört zu wachsen. Einer der größten Gaming-Giganten von heute hat seinem Client neue Modi (und sogar vollständige Spiele) hinzugefügt, während er neue Saisons startet oder einige seiner Originalinhalte erkundet. Aber das ist etwas anderes.

Der offizielle Fornite-Account hat angekündigt, dass Sie jetzt in der Lage sein werden, Fall Guys in Fornite zu spielen. Nein, wir sprechen nicht von einem Skin für deinen Charakter, mit dem du dich aus dem Bus auf die Insel katapultieren kannst. Wir sprechen hier von ganzen Ebenen des integrierten Plattforming. Es wird sechs Fall Guys-Inseln geben, die von Mediatonic in Discover erstellt wurden. Ihr findet sie in der neuen Rubrik "Fall Guys".

Wenn du auch ein Schöpfer in Fornite bist, kannst du deine eigenen Plattformszenarien für die Bohnen entwerfen, indem du Fall Guys-Assets in UEFN und im Kreativmodus verwendest.

Alle weiteren Informationen finden Sie hier.