Kein PS Plus für Online-Verbindung in Death Stranding erforderlich?

Hideo Kojima will Spieler auf der ganzen Welt in seinem neuen "Social-Stranding"-Actionspiel Death Stranding miteinander verbinden. Die Menschen werden online auf vielfältige Art und Weise miteinander interagieren können, was viele Spieler zu der Annahme veranlasst hat, dass zum Spielen eine aktive Playstation-Plus-Mitgliedschaft erforderlich sein wird. Als wir auf der Gamescom mit Hideo Kojima sprachen, erfuhren wir, dass sich das Zusammenspiel auf alle Welten, Gegenstände und Geschichten der Spieler auswirkt. Ist dafür eine aktive Premium-Mitgliedschaft erforderlich?

Offenbar nicht. In der Inhaltsbeschreibung der vor kurzem angekündigten Limited Edition PS4 Pro im Design des Spiels liegt PS+ jedenfalls nicht bei. Vermutlich wäre das nicht der Fall, wenn Sony die reine Server-Verbindung ohne entsprechende Online-Berechtigung blockieren würde. Ganz sicher sind wir uns dabei nicht, Death Stranding erscheint am 8. November exklusiv für PS4.