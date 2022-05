Kein neuer 007 in Sicht: "Eine große Entscheidung"

HQ

Es ist jetzt fast ein Jahr vergangen seit sich Daniel Craig von seiner Rolle als 007 verabschiedet hat. Wie wird es weitergehen? Es sind schon lange einige Namen im Umlauf, darunter Timothée Chalamet, Michael Fassbender, Tom Hardy und Idris Elba. Aber Produzentin Barbara Broccoli hat jetzt in einem Interview mit Variety gesprochen und Craig in den höchsten Tönen gelobt. Craig sei einer der "besten Schauspieler auf diesem Planeten mit einer unglaublichen darstellerischen Bandbreite". Es muss also ein sehr großes Paar Schuhe gefüllt werden und Broccoli will sich für diese Entscheidung Zeit lassen. Damit gehen die Spekulationen um den nächsten Bond munter weiter.