Kein Fehler: Keine Erfolge oder Trophäen in Elden Ring: Schatten des Erdbaums

Viele von Ihnen haben es vielleicht nicht bemerkt, aber ich bin sicher, dass viele von Ihnen es bemerkt haben. Elden Ring: Shadow of the Erdtree hat letzte Nacht die Tore zu den Shadowlands geöffnet, und zwischen dem allgemeinen Update für alle Spieler und dem DLC waren fast 600.000 Spieler online, um das Spiel zu spielen. Aber diejenigen, die mit dem DLC nach neuen Erfolgen auf Steam (und Xbox und Trophäen auf PlayStation) suchen, werden keine finden.

Elden Ring: Shadow of the Erdtree ist dem anhaltenden Trend des Studios gefolgt, keine neuen Errungenschaften in seine Erweiterungen aufzunehmen. Das soll nicht heißen, dass Miyazaki mit genügend Druck von den Spielern vielleicht dazu kommt, einige einzubauen, auch wenn es nur darum geht, die größten Bosse zu besiegen.

Im Moment können sich jedoch nur etwa 10 % der Elden Ring -Spieler zu Recht beschweren, da nur 9,4 % alle Erfolge des Spiels auf Steam und 10,7 % auf PlayStation verdient haben.