Kein DLC für Final Fantasy VII: Rebirth geplant

HQ

Final Fantasy VII: Remake hat eine ziemlich große Erweiterung namens Intermission erhalten, die sowohl den Fanliebling Yuffi als auch ihre Geschichte hinzufügt. Aber selbst wenn sich herausstellte, dass dies eine beliebte Lösung war (obwohl es durch die Tatsache unterstützt wurde, dass es in der Intergrade-Version enthalten war), scheint es nicht so, als sollten wir so etwas von der kommenden Final Fantasy VII: Rebirth erwarten.

Der Direktor des Spiels, Tetsuya Nomura, sprach kürzlich mit Vandal und verriet, dass Square Enix "keinen DLC für diesen Teil plant". Wenn man bedenkt, wie lange wir auf Final Fantasy VII: Remake (2015 angekündigt und 2020 veröffentlicht) und jetzt Final Fantasy VII: Rebirth warten mussten, macht es Sinn, dass sich das Team stattdessen darauf konzentriert, alles zu erledigen.

Und da Rebirth über 100 Stunden Spielspaß bieten soll, bezweifeln wir, dass es an Dingen mangeln wird, die man tun kann, unabhängig davon, ob DLC hinzugefügt wird oder nicht. Es erscheint am 29. Februar exklusiv für PlayStation 5.