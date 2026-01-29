Keiji Inafunes Studie Comcept hat offiziell ihre Türen geschlossen

HQ

Das Studio Comcept wurde ursprünglich 2010 von dem ikonischen Designer gegründet, der die Mega Man-Figur Keiji Inafune mitgeprägt hat, und bis heute sind sie wahrscheinlich am bekanntesten für die umstrittene Enthüllung, Finanzierung, Vermarktung und den Start von Mighty No. 9 im Jahr 2016.

Im folgenden Jahr wurden sie von Level-5 übernommen, das das Studio in "Level 5 Comcept" umbenannte, bevor es 2024 erneut in "Level-5 Osaka" umbenannt wurde, während Inafune selbst das Studio verließ.

Seitdem hat das Studio eine Reihe relativ erfolgreicher Titel entwickelt, darunter Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time, das im Juni über eine Million verkaufte Exemplare erreichte, aber es war offensichtlich nicht genug. Wie der japanische Sender Kanpo bestätigen kann (über Gematsu), wurde Comcept am 13. Januar aufgelöst.

Es ist nicht bekannt, ob die Mitarbeiter in Level-5 eingegliedert werden und somit weiterhin die Fantasy Life i-Reihe unterstützen, aber dies wird derzeit angenommen.

Zumindest verabschieden wir uns jetzt von dem Studio, das einst von Mighty No. 9 sagte; "Es ist nicht perfekt, aber besser als nichts."