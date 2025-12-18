Keighleys Erfolgsrezept brachte erneut einen rekordbrechenden The Game Award hervor

HQ

Wir haben uns daran gewöhnt, jedes Jahr neue Rekorde für Geoff Keighley und seine The Game Awards zu melden, aber irgendwann wird ein Höhepunkt erreicht. Dennoch können wir bestätigen, dass dies 2025 nicht passieren wird.

Über Bluesky hat ein scheinbar stolzer Keighley (der sowohl Produzent als auch Moderator der Show ist) bekannt gegeben, dass es volle 11 % mehr Zuschauer gab als im rekordbrechenden Jahr 2024 und insgesamt über 171 Millionen Livestreams. Es sei angemerkt, dass die diesjährigen The Game Awards ebenfalls auf Amazon Prime ausgestrahlt wurden, deren Zuschauerzahlen hier nicht enthalten sind, sodass das tatsächliche Ergebnis noch höher ist.

Die Game Awards sind nächstes Jahr wieder dabei, und da Keighley nun offenbar die Gewinnerformel gefunden hat, sollten wir nicht mit allzu vielen Cambios rechnen – abgesehen von möglicherweise mehr und größeren Ankündigungen, denn es ist wirklich eine unglaubliche Plattform für alle, die mit ihrer Botschaft ein großes Publikum erreichen wollen.

Waren Sie einer derjenigen, die die Veranstaltung gesehen haben, und was fanden Sie von der diesjährigen Ausgabe?