Kehrt Ian McKellen als Gandalf zurück? Neue Herr der Ringe-Filme in Sicht!

Gerüchte rund um das Lord of the Rings -Franchise machen die Runde, da Sir Ian McKellen in einem kürzlichen Interview kommentiert hat, dass er kontaktiert wurde, um seine ikonische Rolle als Gandalf wieder aufzunehmen.

Laut einem Tweet von IGN sind viele Neuigkeiten im Umlauf:

Da haben Sie es also - es könnten noch mehr Lord of the Rings Filme auf dem Weg sein, und es sieht so aus, als ob mindestens ein großer Name mit ihnen zurückkehren wird.

Halten Sie dies für einen klugen Schachzug, oder ist es nur ein weiteres geliebtes geistiges Eigentum, das ausgegraben und trocken gemolken wird? Lassen Sie es uns unten wissen und bleiben Sie auf GameReactor auf dem Laufenden, während wir Sie auf dem Laufenden halten.