Kehrt der Lichkönig in World of Warcraft: Shadowlands zurück?

Blizzard hat in Vorbereitung auf die Blizzcon eine Verkaufsaktion mit neuen Artikeln in ihrem Merchandise-Store gestartet und dabei vielleicht mehr Details enthüllt, als sie eigentlich wollten. Einige Spieler werden in der Lage sein, erste Details zu einer möglichen Erweiterung namens Shadowlands für World of Warcraft zu erhaschen, als spezielle Assets kurzzeitig auf der Webseite zugänglich waren.

WoWHead will diese Daten gesehen haben und behauptet, bestätigen zu können, dass ein geleaktes Bild echt sei. Auf einem Foto war der Charakter Bolvar zu sehen - die Person, die Arthas als Lichkönig in Wrath of the Lich King ersetzt hat. Wir können diese Meldung nicht bestätigen, da das fragliche Bild längst wieder aus dem Blizzard-Shop verschwunden ist. Am Freitagabend erfahren wir sicher mehr.