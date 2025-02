Kehren Sie auf die Insel Berk zurück und werfen Sie einen Blick auf das Live-Action-Remake von Drachenzähmen leicht gemacht

HQ

Ob es uns gefällt oder nicht, Live-Action-Remakes scheinen die aktuelle Modeerscheinung in Hollywood zu sein, denn nach Disneys Bemühungen, viele seiner klassischen Zeichentrickgeschichten neu zu verfilmen, werden wir bald auch sehen, wie Universal mit der How to Train Your Dragon -Serie nachzieht.

Eine Live-Action-Nacherzählung (die so ziemlich eine 1:1-Kopie zu sein scheint) des ersten Films der schönen Animationstrilogie erhält die Live-Action-Behandlung und soll bereits am 13. Juni in die Kinos kommen.

Der Film, falls Sie das wunderbare animierte Original noch nicht gesehen haben, dreht sich um den Wikinger Hiccup, der beschließt, als Drachentöter gegen die Wege seines Volkes zu gehen, schließlich eine legendäre Variante namens Night Fury Toothless zu zähmen und sich mit ihr anzufreunden, und diese Bindung nutzt, um den Leuten, die auf dem Isle of Berk leben, zu zeigen, dass Drachen mehr zu bieten haben.

Diese Live-Action-Version wird erneut von Dean DeBlois geleitet, der die Vision der Animationsfilme kreativ mitgestaltet hat, und zeigt Mason Thames als Hiccup, Gerard Butler zurück als Stoick the Vast, Nico Parker als Astrid, Nick Frost als Gobber und einige andere bilden den Rest der Besetzung.

Da der Film in die Kinos kommt, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer sowie die offizielle Zusammenfassung ansehen.

"Auf der zerklüfteten Insel Berk, wo Wikinger und Drachen seit Generationen erbitterte Feinde sind, hat Hicks (Mason Thames; The Black Phone, For All Mankind) sticht heraus. Als erfinderischer, aber übersehener Sohn von Chief Stoick dem Gewaltigen (Gerard Butler, der seine Synchronrolle aus dem Zeichentrickfilm wieder aufnimmt) widersetzt sich Hicks jahrhundertealten Traditionen, als er sich mit Ohnezahn, einem gefürchteten Nachtzorn-Drachen, anfreundet. Ihre ungewöhnliche Verbindung enthüllt die wahre Natur der Drachen und stellt die Grundfesten der Wikingergesellschaft in Frage."