Kehre im September in die Welt von Trine zurück, im sechsten Spiel namens Together in Time

Es sind einige Jahre vergangen, seit Trine 5: A Clockwork Conspiracy auf PC und Konsolen erschienen ist, aber schon jetzt sind die Leute bei Frozenbyte bereit, uns in ein brandneues Kapitel der größeren Saga zurück in das fantastische und magische Reich zu entführen.

Bekannt als Trine 6: Together in Time, wurde das Spiel gerade beim Day of the Devs-Broadcast vorgestellt, wo wir Einblick in die Angebote für die Spieler erhielten und auch wann das Spiel auf PC und Konsolen erscheinen wird.

Für Trine-Fans, die sich fragen, wie dieses Projekt die Erzählung erweitern wird, fügt die Zusammenfassung hinzu: "In einer fernen Ecke des Königreichs geraten zwei unternehmungslustige junge Menschen, Moira und Adrius, in Schwierigkeiten, als ein Coup schiefgeht und versehentlich ihr Schicksal an das der größten Helden des Reiches bindet. Nun muss die unwahrscheinliche Gruppe zusammen mit Amadeus, Zoya und Pontius durch gefährliche Fantasielandschaften reisen und zunehmende Herausforderungen überwinden, um eine mächtige Magie wiederherzustellen, die aus dem Ruder gelaufen ist, bevor ein gefährlicher Hexenmeister aufs Ziel kommt, um zurückzuerobern, was ihm gehört."

Trine 6 ist dafür konzipiert, entweder solo oder kooperativ mit bis zu vier Spielern gespielt zu werden, und bietet mehr der charakteristischen Umgebungsrätsel der Serie und kombiniert dies mit einer neuen Hauptmechanik namens Time-Slow, die den Spielern mehr Kontrolle gibt, wenn sie sie am meisten benötigen.

Wir können außerdem dynamische Kämpfe, viele Geheimnisse zum Erforschen, fünf einzigartige Helden zum Spielen erwarten und die aus bekannten Gesichtern bestehen – sei es Amadeus der Zauberer, Zoya der Dieb, Pontius der Ritter, Moira die Akrobat oder Adrius der Knappe. Frozenbyte betrachtet das Spiel sogar als den "perfekten Ort für neue Spieler, um in die Reihe einzusteigen" und gleichzeitig für erfahrene Fans erfüllend und fesselnd zu sein.

Was das Startdatum und die Plattformen betrifft, so erscheint Trine 6: Together in Time am 25. September auf dem PC (über Steam und Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch 1 und 2. Den Ankündigungstrailer zum Spiel sehen Sie unten, zusammen mit einer Menge Bildern.