Keepers of the Void: Fury rätselt und haut im neuen Darksiders III-DLC

Heute ist ein neues DLC für Darksiders III erschienen, Keepers of the Void heißt der Inhalt. Fury muss darin in ein Gebiet reisen, das vielversprechend als "Schlangenloch" bezeichnet wird. Der Pressemitteilung nach zu urteilen dürfen sich Spieler auf mehr vom Gleichen freuen - rätseln, hauen und erkunden. Die legendäre Abgrundrüstung wird gesondert hervorgehoben, damit wird Fury vielleicht noch ein bisschen mächtiger. 12,99 Euro kostet das Add-On, das ab sofort auf PC, Xbox One und PS4 bereitsteht.

