Osgood Perkins wird heute beschrieben und vielleicht sogar gefeiert als eine der zentralen Figuren des Horrorgenres neben Jordan Peele, Zach Cregger, Ari Aster und Robert Eggers, einer der neuen Autoren mit einer unverkennbaren persönlichen Note, die von Anfang bis Ende spürbar ist und konsequent Erzählung, Struktur und natürlich altmodische Unheimlichkeit ausbalanciert.

Und mit Longlegs, The Monkey und I Am the Pretty Thing That Lives in the House hat er sich einen Ruf gefestigt, der auf soliden Horrorfilmen basiert, die zudem auf technischem Können und besonders gut konstruierter Spannung basieren.

Keeper ist hier eine kleine Ausnahme, denn nicht nur ist er viel traditioneller als die drei genannten Beispiele, sondern wurde auch mitten in einem SAG-AFTRA-Streik gedreht, während das Team darauf wartete, die Dreharbeiten zu The Monkey fortzusetzen.

Ich sage nicht, dass es auffällt, aber das ist viel traditioneller Hütten-im-Wald-Horror, allerdings mit Perkins' Kameraführung und besonders Spannung. Es als "klobig" zu bezeichnen, wäre zu weit, denn alles an Keeper ist poliert und gut poliert, vom messermesserscharfen Bühnenbild bis zur wirkungsvollen Musik des Komponisten Edo Van Breemen. Allerdings ist es traditioneller und vielleicht sogar konventionell in Bezug auf das Genre.

Tatiana Maslany spielt Liz, die mit ihrem Freund Malcolm (gespielt von Rossif Sutherland) ihr einjähriges Jubiläum feiert, in sein enorm schönes Haus in einem Wald fernab der Zivilisation eingeladen wird, aber schnell misstrauisch gegenüber dem ganzen Aufbau wird. Mehr zu sagen, würde eine rigorose und präzise Abfolge von Ereignissen spoilern, außer zu sagen, dass der erste Akt des Films auf bizarre Weise mit klaren Hinweisen gefüllt ist, dass etwas nicht stimmt, dass es fast beabsichtigt wirkt – dass Perkins die Figuren verspottet, die passiv bleiben, während das ganze Universum schreit, das unsichere Setting zu verlassen.

Dennoch gibt es bei solchen Horrorfilmen immer zwei Phasen – bevor alles "passiert" und danach, und Perkins zeigt in beiden Phasen eine solide Fähigkeit, Spannung und Atmosphäre aufrechtzuerhalten. Der Film wird jedoch immer stärker, je mehr er läuft, besonders nachdem Perkins diese seltsame umgekehrte Konvention aufgibt und den Film endlich "in Gang kommen lässt".

Besonders Maslany liefert eine hervorragende Leistung ab, die nur teilweise von einem leicht steifen Rossif Sutherland unterstützt wird. Und da es eigentlich keine weiteren Charaktere gibt, liegt der Fokus fast ausschließlich auf ihr, und das zum Glück.

Man könnte jedoch argumentieren, dass Keeper eher zu einer Sammlung von Schnappschüssen oder vielleicht Vignetten wird und nicht zu einem kohärenten Horrorfilm. Wieder kommen wir zum Prozess der Filmproduktion zurück. Während ein begrenzter Ort die Spannung steigern kann, wirkt der Film etwas zu sehr auf einen einzigen Raum fokussiert, ohne uns wirklich die Möglichkeit zu geben, das Haus und die Schichten zu erkunden. Dadurch werden manche Sequenzen leider etwas organisiert.

Es ist nicht Perkins' bester Film, aber man kann ihm nicht die Fähigkeit nehmen, Horrorfilme zu machen, die funktionieren. Longlegs hat zweifellos mehr zu sagen und eine viel präziser entwickelte Mythologie, aber Keeper sticht dennoch als besser hervor, und vielleicht sagt das etwas über sein Talent aus.