Keatons Batman und seine Eltern stehen im The Flash-Trailer im Rampenlicht

Sowohl die Titelfigur als auch Batman bekamen ziemlich viel Aufmerksamkeit, als der erste Trailer zu The Flash im Februar erschien, und es scheint, als würden sie auch viele Momente im eigentlichen Film teilen.

Zumindest nach diesem zweiten The Flash-Trailer zu urteilen, den wir heute für Sie haben, da er damit beginnt, dass Michael Keatons Bruce Wayne Barry erzählt, wozu der Verlust seiner Eltern geführt hat, aber dass es sich nicht lohnt, alles zu opfern, um die Vergangenheit rückgängig zu machen. Dann werden wir mit vielen dramatischen, actiongeladenen und humorvollen Einblicken in das verwöhnt, was uns erwartet, wenn The Flash am 14. Juni Premiere hat.