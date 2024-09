Keanu Reeves wird sogar Shadow the Hedgehog in Sonic X Shadows Generations seine Stimme leihen

HQ

Wir freuen uns alle darauf, Keanu Reeves in dem Film zu sehen, der im Dezember in die Kinos kommt, gegen den kultigen schwarz-roten Igel Sonic the Hedgehog 3 Shadow antritt, aber dies wird nicht der einzige Ort sein, an dem wir den John Wick -Star hören werden, der den berühmten Sega- und Sonic Team -Charakter spricht.

Im Rahmen der heutigen State of Play -Sendung wurde gerade bestätigt, dass Reeves Shadow in einem Movie Pack für Sonic X Shadows Generations sprechen wird, das sogar dem Kinostreifen ähnelt und Elemente bietet, die ihm ähneln werden.

Dieser Pack wird am 12. Dezember in Sonic X Shadows Generations debütieren, und jeder, der den Digital Deluxe Edition aufhebt, kann direkt am Tag der Veröffentlichung eintauchen. Der Produzent der Pack, Sonic -Serie, Shun Nakamura, hat sich in einem PlayStation Blog-Artikel zu Wort gemeldet und ein paar Leckerbissen geteilt.

Auf die Frage, wie die Pack zustande kam, sagte Nakamura: "Wir sahen eine fast festivalähnliche Gelegenheit, bei der der Film und das Spiel fast gleichzeitig veröffentlicht wurden. Wir haben uns entschieden, es weiterzuverfolgen und mit der Arbeit an filmbezogenen Inhalten zu beginnen, deren Entwicklung im vergangenen Herbst beginnt."

Auf die Frage nach dem Inhalt, den dieser Pack bieten wird, fügte er hinzu: "Dieser Inhalt wird keine Geschichte haben, die per se einen direkten Bezug zum Film hat. Vielmehr wird er, wie man im Trailer sehen kann, in Tokio spielen, wo Shadow im Film zu Gast ist."

Auf die Frage, wie es war, mit Reeves zu arbeiten, antwortete Nakamura abschließend: "Es war ein unglaublich geheimer Prozess, und als wir anfingen, die Stimme im Spiel zu implementieren, wurde uns nicht gesagt, wer diese Stimme ist. Die Sprachaufnahme wurde von Mr. Iizuka in den USA gemacht, und als wir die aufgenommenen Sprachdateien erhielten, hörten wir sie uns an und hatten das Gefühl, ist das dieser Schauspieler...?, also waren wir auch nach der offiziellen Ankündigung von Paramount überrascht!"

Freuen Sie sich darauf, Shadow in Sonic X Shadow Generations zu sehen?