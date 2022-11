Keanu Reeves wird im John Wick Spin-off Ballerina auftreten

HQ

Es sieht so aus, als ob die Zukunft noch mehr Keanu Reeves Auftritte als John Wick bereithält, da ein neuer Bericht von Collider enthüllt hat, dass der berühmte Schauspieler seine ikonische Actionrolle im John Wick-Spinoff-Streifen Ballerina wieder aufnehmen wird.

Der Film soll Ana de Armas als junge Attentäterin sehen, die in typischer John Wick-Manier Rache an den Personen sucht, die ihre Familie ermordet haben. Es wird darauf hingewiesen, dass der Streifen in Prag spielt und dass neben Reeves Ian McShane hier wieder als Winston, der Manager des Continental Hotels, auftreten wird.

Andere Details zur Handlung und zum Veröffentlichungsdatum werden alle unter Verschluss gehalten, aber wir wissen, dass Ballerina nur eines aus einer Sammlung von Spin-offs ist, die für das John Wick-Universum geplant sind, wobei The Continental (das sich auf die frühen Jahre von Winstons Leben konzentriert) ein weiteres ist.

Der nächste John Wick-Ausflug wird John Wick: Chapter 4 sein, der am 24. März 2023 in die Kinos kommt. Sehen Sie sich den Trailer für diesen Film unten an.

