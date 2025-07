Keanu Reeves wird eine Doku-Serie moderieren, die den Einstieg von Cadillac in die Formel 1 beleuchtet

HQ

Vielleicht ist euch bewusst, dass das Formel-1-Starterfeld im nächsten Jahr auf 11 Teams erweitert wird, da Cadillac in den Kampf einsteigt. Dies wird ein ziemlich bedeutsames Ereignis sein, da wir nicht oft sehen, dass neue Teams hinzugefügt werden, weshalb es nur fair ist, dass das Debüt dokumentiert und festgehalten wird.

Das ist genau das, was wir im Jahr 2026 erwarten können, denn Cadillac hat bekannt gegeben, dass es an einer Dokuserie arbeitet, die seinen Einstieg in die Formel 1 dokumentiert, eine Show, die von Keanu Reeves moderiert wird und die von derselben Crew produziert wird, die auch die Dokuserie Brawn: The Impossible F1 Story erstellt hat.

Weitere Details zu dem Projekt werden vorerst unter Verschluss gehalten, aber uns wurde gesagt, dass es "unsere Geschichte in voller Länge zeigen wird, vom ersten Tag bis zum Debüt im Jahr 2026" und "seltenen Zugang hinter die Kulissen dessen bietet, was es braucht, um ein brandneues F1-Team von Grund auf aufzubauen".

