Keanu Reeves und Chad Stahelski denken über eine Pause von John Wick nach

Chad Stahelski, Regisseur der John Wick-Filme, hat darüber gesprochen, was das kommende John Wick: Chapter 4 für das Franchise und für ihn persönlich bedeutet.

In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte er: "In unseren Gedanken sind Keanu und ich für den Moment fertig. Wir werden John Wick eine Pause gönnen. Ich bin mir sicher, dass das Studio einen Plan hat. "Wenn es allen gefällt und es verrückt wird, dann nehmen wir uns eine ruhige Minute. Wicks bekommt immer, aus irgendeinem seltsamen Grund, immer das späteste Veröffentlichungsdatum in Japan. Es ist immer so, wie drei Monate später. Wenn es diesmal genauso ist, werden wir eine Japan-Tour machen und den Film im September veröffentlichen. Keanu und ich werden eine lange Reise nach Tokio machen, wir werden uns in die Imperial Hotel Scotch Bar setzen und fragen: 'Was denkst du?' Wir werden ein paar 20 Jahre alte Whiskys trinken und einige Ideen auf Servietten schreiben. Wenn diese Ideen bleiben, machen wir vielleicht einen Film."

Stahelski sprach darüber, wie intensiv die Arbeit an dem John Wick-Franchise war und ob es ihn daran gehindert hat, an anderen Projekten zu arbeiten.

Er sagte: "Die Wicks sind so intensiv und ich mag es, ein Teil von allem zu sein. Ich habe versucht, der Multitasker-Direktor zu sein - eine Sache vorzubereiten, während ich an einer anderen arbeite - aber ich kann nicht. Deshalb fangen sie an, sich zu stapeln."

Stahelski erinnerte sich daran, wie weit das Franchise gekommen war und reflektierte über einen ikonischen Moment vom ersten Eintrag an.

Stahelski sagte: "Das Töten des Welpen wurde so oft ausgeschrieben, wie es wieder geschrieben wurde. Letztendlich ist es mythologisch. Wir mussten so über Bord gehen, so extrem, um es zu pushen, um Sie wissen zu lassen, dass es absolut symbolisch war. Wir versuchen, den Realismus nicht beizubehalten. Wir möchten, dass die Zuschauer wissen, dass wir lachen. Aber du weißt nicht einmal, wie sehr Dave [David Leitch] und ich uns darüber gestresst haben."

John Wick: Chapter 4 startet am 24. März in den Kinos.