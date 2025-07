Keanu Reeves tauscht das Leben von Seth Rogen und Aziz Ansari in Good Fortune

HQ

Keanu Reeves mag immer noch einer der größten Actionstars der Welt sein, aberJohn Wick der Frontmann tritt auch regelmäßig in kleineren Alternativen auf. Dies wird im Oktober erneut passieren, wenn Reeves die Hauptrolle in Good Fortune spielt, einer Komödie, in der er zu Angel Gabriel wird und seine himmlischen Kräfte einsetzt, um das Leben zweier sehr unterschiedlicher Individuen zu verbessern.

Reeves spielt neben Seth Rogen, der hier einen wohlhabenden und abgehobenen Risikokapitalgeber spielt, und Aziz Ansari, einem unterdrückten Gigworker, der darum kämpft, viel mehr aus seinem Leben zu machen. Die Handlung dreht sich im Wesentlichen darum, dass Reeves' Gabriel beschließt, das Leben dieser beiden Charaktere zu tauschen, um zu zeigen, dass Ansaris Arj tatsächlich wünschenswerte Teile seines Lebens hat, während Rogens Jeff vielleicht nicht ganz alles hat, wie er glaubt.

Good Fortune wird am 17. Oktober in den Kinos Premiere feiern, und ihr könnt euch den neuesten Trailer zum Film und seine Zusammenfassung unten ansehen.

"In Good Fortune mischt sich ein wohlmeinender, aber ziemlich unfähiger Engel namens Gabriel (Keanu Reeves) in das Leben eines kämpfenden Gig-Arbeiters (Aziz Ansari) und eines wohlhabenden Risikokapitalgebers (Seth Rogen) ein."