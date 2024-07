Keanu Reeves spricht über die Alt-Right mit Metaphern aus The Matrix

The Matrix ist voll von ikonischen Momenten und Zitaten, aber in den letzten Jahren gab es eine Zunahme der Begriffe "red-pilled" und "blue-pilled", die manchmal von der Alt-Right und anderen politischen Ideologien verwendet werden, um sich selbst und diejenigen, die gegensätzliche Ansichten vertreten, zu beschreiben.

Im Gespräch mit The Guardian sprach der Star von The Matrix Keanu Reeves über die neue Bedeutung der Einnahme der roten Pille und sagte Folgendes:

"Das hört sich für mich nicht so toll an? ", sagte er. "Aber ich weiß es nicht. Es ist Kunst, oder? Also weiß ich es nicht. Ich meine, es ist wie... ja. Ich denke, die Leute... ja. Nimm es und laufe damit."

Es scheint Reeves also nichts auszumachen, wie die Metapher der roten Pille verwendet wird, denn am Ende des Tages ist es Kunst und kann so interpretiert werden, wie man will. Aber auf der anderen Seite sieht es gleichzeitig nicht so aus, als würde er die roten Kerle da draußen unterstützen, da er in dem Zitat zu zögern schien, eine endgültige Aussage zu treffen.

