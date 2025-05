Keanu Reeves spielt Angel Gabriel in der Komödie Good Fortune

In jüngster Zeit haben wir Keanu Reeves hauptsächlich als den stilvollen Auftragskiller John Wick bekannt, aber diesen Oktober versucht er, das Drehbuch umzudrehen, indem er sich als Agent des Himmels versucht.

Als Teil der KomödieGood Fortune wird Reeves den Engel Gabriel spielen, der in dem Bestreben, die Alltäglichkeit der Rettung von Seelen vor einem dummen Tod, zum Beispiel beim Schreiben von SMS und beim Autofahren, aufzubrechen, beschließt, eine wirklich verlorene Seele zu finden und sie zurück ins Licht zu bringen. Dies führt ihn zu Aziz Ansaris Lagerarbeiter und Seth Rogens Risikokapitalgeber, zwei Seelen, die eine himmlische Berührung erfordern.

Der Film, der ebenfalls von Ansari geschrieben und inszeniert wurde und in dem auch Keke Palmer und Sandra Oh die Hauptrollen spielen, wird von Lionsgate produziert und kommt bereits am 17. Oktober in die Kinos. Den offiziellen Trailer für den vielversprechenden Streifen könnt ihr euch unten ansehen.