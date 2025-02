Keanu Reeves sagt, dass DC Studios grünes Licht für eine Fortsetzung von Constantine gegeben haben

Wir haben schon seit einiger Zeit mehrere Gerüchte und Berichte über die Fortsetzung von Constantine von 2005 gehört, einschließlich der Tatsache, dass sie sehr, sehr nahe daran ist, Realität zu werden. Es scheint, dass das wirklich der Fall ist, vor allem laut JohnConstantine selbst Keanu Reeves, der kürzlich in einem Interview mit Inverse über den Film sprach.

Auf die Frage, wie es hinter den Kulissen läuft, verriet Reeves, dass ein Pitch für den Film kürzlich an DC Studios übergeben wurde, der die Idee genehmigte, was bedeutet, dass die Arbeit an einem Drehbuch nun beginnt.

Reeves erklärte: "Wir haben über ein Jahrzehnt lang versucht, diesen Film zu machen, und wir haben erst kürzlich eine Geschichte zusammengestellt und sie den DC Studios vorgestellt und sie sagten: 'Okay'. Also werden wir versuchen, ein Drehbuch zu schreiben."

Es gibt kein Wort über die Handlung und was wir von Constantine erwarten können, aber Reeves merkte an, dass der Held "noch mehr gefoltert" wird. Unklar ist auch, wie dieser Film in die umfassenderen Pläne von DC passen wird. Vielleicht wird es eine Elseworlds -Geschichte sein (wie The Batman ), was bedeutet, dass Reeves' Version des Charakters kein tatsächlicher Teil des neuen DC Universe sein wird.