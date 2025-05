Keanu Reeves kritisiert Berichten zufolge das Skript Constantine 2

Es ist nun über 20 Jahre her, dass Constantine veröffentlicht wurde, und wie wir bereits berichtet haben, sind die Arbeiten an der Fortsetzung in vollem Gange. Leider scheint das Projekt etwas langsam voranzukommen, und Peter Stormare - der im Originalfilm den berühmten Luzifer spielte - verrät, dass Reeves mit der Richtung des Drehbuchs nicht zufrieden ist. Das Studio wünscht sich mehr Action und spektakuläre Szenen, während Reeves einen spirituelleren und gedämpfteren Ton bevorzugt, ähnlich wie im Originalfilm.

Stormare sagt, dass Reeves nicht will, dass Constantine 2 zu einem actiongeladenen Blockbuster wird, sondern sich auf den Konflikt zwischen gewöhnlichen Menschen und Dämonen konzentriert. In einem Interview mit The Direct sagte Stormare:

"Es ist ein großes Hin und Her... Ich glaube, Keanu [Reeves], den ich ziemlich gut kenne, ist nicht so glücklich mit den Drehbüchern und normalerweise dem, was aus den Studios kommt... Weil der erste am Anfang nicht so erfolgreich war, wurde er zum Schläfer und zum Kultfilm, und jetzt ist er einer der größten Kultfilme aller Zeiten. Aber um eine Fortsetzung zu machen, wollen die Studios Autos in der Luft fliegen lassen. Sie wollen, dass die Leute Flip-Flops machen und Actionszenen bekämpfen. Und ich glaube, Keanu sagt: 'Ich habe John Wick gemacht. Dieser Film ist spirituell. Es geht um Dämonen und normale Menschen. Und das sollte auch so bleiben." Und wir haben darüber gesprochen."

Was erhoffst du dir für Constantine 2 ?