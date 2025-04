Keanu Reeves kehrt in John Wick 5 zurück

Chad Stahelski schien darauf erpicht zu sein, Keanu Reeves als John Wick in einem fünften Film zurückkehren zu lassen, aber Reeves blieb ziemlich kryptisch. Dies hat dazu geführt, dass sich die Fans fragen, ob der talentierte Regisseur und der beliebte Schauspieler wieder zusammenkommen werden, selbst nach dem scheinbar Ende von John Wick in John Wick: Chapter 4. Nun, um den Attentäter selbst zu zitieren: "Die Leute fragen immer wieder, ob ich zurück bin, und ich habe nicht wirklich eine Antwort bekommen. Aber jetzt, ja, ich denke, ich bin zurück.

Lionsgate bestätigt in einer Pressemitteilung, dass Chad Stahelski bei dem, was wir vorerst John Wick 5 nennen werden, Regie führen wird und dass Keanu Reeves als Titelfigur zurückkehren wird. Uns wurde gesagt, dass sie bereits eine Geschichte im Kopf haben, also müssen wir jetzt nur noch darauf warten, dass das Drehbuch ausgefeilt ist und Reeves noch mehr Tricks im Fitnessstudio und auf dem Schießstand lernt. In der Zwischenzeit könnt ihr euch auf From the World of John Wick: Ballerina freuen, der in zwei Monaten in den Kinos Premiere feiert, denn auch dort wird Reeves einen Auftritt haben.