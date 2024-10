Keanu Reeves hat viel recherchiert, um Shadow zum Leben zu erwecken

HQ

Der Regisseur von Sonic the Hedgehog 3 hat enthüllt, wie viel Hingabe Keanu Reeves in die Rolle des Shadow the Hedgehog gesteckt hat. Shadow ist eine Figur, die Fans schon seit Jahren auf der großen Leinwand sehen wollten. Für die einen ist er ein Bösewicht, für die anderen ein Antiheld, aber es ist klar, dass er im dritten Film viel mehr von ersterem sein wird.

An Tag 2 des Shadow Revolution-Streams von Sonic Revolution (via GamesRadar) hatte Jeff Fowler einige sehr nette Dinge über Keanu zu sagen und darüber, wie er Shadow zum Leben erweckt. "Er findet die Figur großartig und er hat definitiv verstanden, was wir wollten, und er war sehr aufgeregt, seine Version davon zu machen", sagte er.

"Er gab uns so viele verschiedene Versionen von Zeilenlesungen und wollte einfach weitermachen. Es war nicht so, dass ich aufgetaucht bin und das Drehbuch in ein Mikrofon gelesen habe... Er wollte wirklich eine sehr fangetreue Version des Charakters erschaffen. Er recherchierte. Bei unserem ersten Treffen war er ganz offensichtlich gegangen und hatte seine Hausaufgaben gemacht, was großartig war. Ich kann nicht genug wunderbare Dinge über Keanu sagen und was er in die Figur und die Erfahrung beim Dreh dieses Films eingebracht hat. Ich denke, die Leute werden seine Version von Shadow wirklich, wirklich lieben."

Einige waren kritisch über den kurzen Einblick, den wir von Keanus Leistung im Trailer zu Sonic the Hedgehog 3 bekamen, aber wenn Sie sich darüber ärgern, dass er wie Keanu Reeves klingt, dann ist es am besten, den Film in einer anderen Sprache zu sehen, fürchte ich. Auch wenn er nicht über einen großen Stimmumfang verfügt, hat Reeves sicherlich seinen eigenen Stempel, den er seinen Rollen aufdrückt, und es wird interessant sein zu sehen, was er später in diesem Jahr mit Shadow macht.