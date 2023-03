Keanu Reeves hat sich immer als Wolverine vorgestellt.

HQ

Am vergangenen Wochenende nahm Keanu Reeves an Reddit teil, um an einer Ask Me Anything (AMA) -Sitzung teilzunehmen, die schließlich eine LOT Traktion erhielt. Lionsgate, die Produktionsfirma hinter dem John Wick-Franchise, bestätigte Reeves kürzlich, dass sein AMA der größte AMA auf Reddit aller Zeiten wurde und den Rekord übertraf, der aufgestellt wurde, als Barack Obama einen veranstaltete.

Aber als Teil dieser AMA wurde Reeves gefragt, ob es eine Rolle gäbe, die er jemals bereut habe, abgelehnt zu haben, worauf der Schauspieler kurz und bündig mit "Nein" antwortete. Er beschloss dann, der Sache ein wenig Würze zu verleihen, indem er den Kommentar mit "aber ich wollte immer Wolverine spielen" beendete.

Es gab im Laufe der Jahre viele Berichte und Zitate von Marvel Studios-Chef Kevin Feige, die davon sprechen, Reeves in der richtigen Rolle in den Marvel Cinematic Universe zu bringen, aber wenn man bedenkt, dass Hugh Jackman zurückkehrt, um Wolverine in Deadpool 3 zu spielen, sieht es so aus, als würde er diesmal keine Chance bekommen, die Krallen anzuziehen.

Danke, Deadline.