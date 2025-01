Keanu Reeves geht in der Armored Core-Episode von Secret Level über sich hinaus

HQ

Keanu Reeves beweist einmal mehr, warum er von Fans und Kollegen gleichermaßen geliebt wird. In seinem neuesten Auftritt für die Videospiel-Anthologieserie Secret Level von Prime Video verkörpert Reeves in der Armored Core-Episode mit dem Titel "Asset Management" einen robusten Mech-Piloten. Sein Engagement für die Rolle ist einfach bemerkenswert, mit einer Geschichte hinter den Kulissen, die seine Arbeitsmoral und Selbstlosigkeit unterstreicht.

In einem kürzlichen Interview mit Collider erzählten die Schöpfer von Secret Level, Dave Wilson und Tim Miller, eine Geschichte über Reeves' Engagement, die über das hinausging, was sie erwartet hatten. Obwohl er sich nur wenige Wochen vor den Dreharbeiten am Knie verletzte, bestand Reeves darauf, sich durchzusetzen und bot an, Szenen mit seinem Bein in einer Orthese zu drehen. Er arbeitete nicht nur weiter an den Schmerzen, sondern filmte auch 13 Stunden am Stück, obwohl er mit einer Erkältung zu kämpfen hatte. Wie Wilson es ausdrückte, war die Arbeit mit Reeves eine demütigende Erfahrung, die ihn daran erinnerte, wie selten es ist, einen so bodenständigen Star an der Spitze seines Spiels zu treffen.

Der 60-jährige Schauspieler ist für seine Freundlichkeit und Bescheidenheit bekannt, mit zahlreichen Geschichten über ihn, der für seine Kollegen die Extrameile geht. Egal, ob es darum geht, seinem Stuntteam teure Uhren zu schenken oder unter nicht idealen Bedingungen zur Arbeit zu erscheinen, Reeves' Professionalität und echte Leidenschaft für sein Handwerk zeigen sich in jedem Projekt, das er annimmt.

