Keanu Reeves gab am Wochenende sein Debüt als Profi-Rennfahrer

HQ

Es ist eine ziemlich bekannte Tatsache, dass Keanu Reeves ein Fan des Motorsports ist, da wir den Schauspieler in der Vergangenheit bei verschiedenen Motorsportveranstaltungen gesehen haben, einschließlich der Goodwood Festival of Speed. Am Wochenende gab Reeves jedoch sein Debüt als professioneller Rennfahrer, und das bei einem Auftritt als Teilnehmer an der Toyota GR Cup, die beim Indianapolis Motor Speedway ausgetragen wurde.

Laut The Guardian wurde angemerkt, dass Reeves in dem Rennen mit seinemDude Perfect Teamkollegen Cody Jones antrat. Reeves setzte sich hinter das Steuer des BRZRKR-Autos mit der Startnummer 92, was sich an sich auf eine Graphic Novel bezieht, die Reeves erstellt hat. Was die Leistung des Schauspielers betrifft, so qualifizierte er sich für den 31. von insgesamt 35 Positionen, schaffte es, bis auf Platz 21 zu klettern, drehte sich auf halber Strecke des Rennens auf dem Rasen und beendete das Rennen schließlich auf dem 25. Platz.

Gar nicht so schlecht für einen 60-jährigen Debütanten.

Werbung: