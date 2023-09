Keanu Reeves bettelte darum, in John Wick: Chapter 4 getötet zu werden

HQ

Berichten zufolge wollte Keanu Reeves, dass seine Figur des John Wick am Ende des vierten Films endgültig getötet wird.

Im Gespräch mit Collider sagte Franchise-Produzent Basil Iwanyk: "Nach dem 2., 3. und 4. Film ist es so anstrengend, diese Filme zu machen, und es zerstört Keanu, körperlich und emotional. Am Ende sagt er immer: 'Ich kann das nicht noch einmal machen', und wir stimmen ihm zu. Der Typ ist nur eine Hülle seiner selbst, weil er einfach losgeht und es versucht. Er sagte: 'Ich möchte am Ende dieses Films definitiv getötet werden.' Wir dachten: 'Weißt du, wir lassen eine kleine Lücke von 10 %.' "

Iwanyk bleibt jedoch zuversichtlich, dass es eine Chance für Reeves gibt, zurückzukehren. Er glaubt, dass die Darsteller alle die Angst haben, nach Abschluss der Produktion schnell etwas zu verpassen, auch wenn sie versuchen, ihre müden Körper auszuruhen.

"Wir sind alle so gute Freunde geworden und wir mögen uns alle so sehr, und wir sind alle so gekitzelt vom Erfolg dieser Filme, sowohl kritisch als auch kommerziell, dass wir uns alle denken: 'Okay, wie bringen wir die Band wieder zusammen, auf eine Art und Weise, die eine gute Geschichte in der nächsten Evolution von John verdient.' ", sagte Iwanyk.

"An diesem Punkt sind es Keanu und Chad [Stahelski], die sich zusammensetzen, um herauszufinden, was das für eine Geschichte ist. Die Art und Weise, wie ich es beschreibe, ist, dass sie wie Paul McCartney und John Lennon sind, und ich bin Ringo. Sie rufen mich an und lassen mich wissen: 'In Ordnung, wir tauchen auf. Hier tauchst du auf, und hier ist unsere Geschichte." "

