Keanu Reeves bestätigt, dass das neue Constantine 2 -Skript fertig ist

Die Hoffnung ist noch am Leben für Constantine 2. Laut Keanu Reeves selbst ist eine neue Version des Drehbuchs nun fertig und wartet auf die Genehmigung durch das Studio. Die Fortsetzung befindet sich seit ihrer ersten Ankündigung seit mindestens drei Jahren in der Entwicklung und verspricht Reeves' Rückkehr in die Hauptrolle an der Seite von Francis Lawrence und Produzent J.J. Abrams, die dem Projekt weiterhin verbunden sind.

Es ist fast zwei Jahrzehnte her, dass wir John Constantine das letzte Mal auf der großen Leinwand gesehen haben. Der Originalfilm war bei seiner Premiere im Jahr 2005 nicht gerade ein Kassenphänomen und spielte weltweit rund 280 Millionen Dollar ein, aber seitdem hat er sich zu einer Art Kultklassiker entwickelt. Im Laufe der Jahre haben die Fans ihren Wunsch nach einem Nachfolger lautstark geäußert, und es scheint, als könnten diese Gebete endlich erhört werden.

Es gab einige Bedenken, dass sich frühere Entwürfe der Fortsetzung zu stark an traditionelles Superhelden-Territorium anlehnten - eine Richtung, mit der sowohl Reeves als auch Co-Star Peter Stormare Berichten zufolge unzufrieden waren. Das neueste Drehbuch soll jedoch geerdeter, weniger bombastisch und mehr im Einklang mit dem düster-übernatürlichen Ton sein, der den ersten Film so einzigartig machte.

Wenn Warner Bros. grünes Licht gibt, könnte Reeves bald wieder in seinem charakteristischen Trenchcoat sein und gegen Dämonen und innere Dunkelheit gleichermaßen kämpfen. Wir drücken die Daumen, dass diese langwierige Fortsetzung endlich zum Leben erweckt wird.

Bist du bereit für mehr Constantine?