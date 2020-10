Keanu Reeves alias Johnny Silverhand spielt Hauptrolle in neuem Cyberpunk-2077-Werbespot

"Was macht jemanden im Jahr 2077 zum Verbrecher? Sich erwischen zu lassen."

In anderthalb Monaten wird das am meisten erwartete Spiel des Augenblicks auf PCs, Streaming-Plattformen und verschiedenen Konsolensystemen veröffentlicht. Die Werbekampagne für Cyberpunk 2077 schaltet nun einen oder mehrere Gänge nach oben, sprichwörtlich. In einem TV-Werbespot holt sich das polnische Entwicklerteam niemand Geringeres als Keanu Reeves vor die Kamera, der den Rockmusiker Johnny Silverhand im Spiel porträtiert.

Dieser Spot wurde gestern während des NBA-Spiels LA Lakers gegen Miami Heat ausgestrahlt und hat sicherlich dazu beigetragen, dass sich die Fans noch intensiver auf das Spiel freuen. Reeves fordert die Zuschauer im kurzen Clip dazu auf, in die Fußstapfen der Hauptfigur V zu treten, um sich Silverhand anzuschließen und in Night City zu überleben. Wie genau? Na indem sie "den Tag nutzen":