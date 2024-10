Ke Huy Quan spielt einen pensionierten Meister-Assassinen in der kommenden Love Hurts

Nach Short Round in "Indiana Jones" und "The Temple of Doom" und "Data" in "Die Goonies" legte Ke Huy Quan eine fast drei Jahrzehnte lange Pause von Hollywood ein. Nach einer hochgelobten (und Oscar-prämierten!) Leistung in Everything Everywhere All at Once scheint er wieder Vollzeit zu schauspielern und sein nächster Spielfilm Love Hurts startet am 7. Februar in den Kinos.

Ke Huy Quan spielt hier einen erfolgreichen Immobilienmakler - aber einen mit einer etwas ungewöhnlichen Vergangenheit. Er war ein erstklassiger Attentäter, und jetzt beginnt die Realität, ihn einzuholen.

Was auf uns zukommt, scheint eine etwas komischere John Wick-ähnliche Geschichte zu sein, die sich von klassischen Jackie-Chan-Filmen inspirieren lässt. Was wir damit meinen, erfahrt ihr im brandneuen Trailer unten.