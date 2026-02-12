Kazutaka Kodaka möchte, dass "The Hundred Line" ein Spiel ist, das mehr als 10 Jahre hält und 400 neue Routen hinzufügt

HQ

Kazutaka Kodaka ist einer der charismatischsten Videospiel-Entwickler heute. Er ist sehr gut darin, leicht düstere Geschichten voller Tod und unerwarteter Wendungen zu erschaffen, was ihm eine Legion von Fans geholfen hat, die all seine Werke lieben.

The Hundred Line, sein bisher ambitioniertester Titel, der tatsächlich aus zwei Spielen mit insgesamt 100 Enden bestand, möchte weiter wachsen. Kürzlich bat der Spieldirektor über seinen X-Account alle Fans, ihm zu helfen, das Spiel weitere 10 Jahre am Leben zu erhalten:

"Ich will diesen Traum wahr werden lassen! Bitte helft mir, die Nachricht über Hundreds Line zu verbreiten! Es ist ein unglaubliches Spiel, und ich möchte, dass alle es spielen!"

Es bleibt abzuwarten, ob dieses Spiel am Ende so groß wird, wie sein Schöpfer es sich wünscht. In der Zwischenzeit können wir weiterhin andere Werke genießen, an denen er beteiligt war, wie Danganronpa 2x2 und seine unglaubliche limitierte Edition, oder wir können ihn bitten, eine Fortsetzung von Master Detective Archives: Rain Code zu machen.

Möchtest du, dass The Hundred Line weiterhin Inhalte erhält, oder würdest du es bevorzugen, dass er andere Spiele macht?