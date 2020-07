Kaze and the Wild Masks wird auch auf Konsolen erhältlich sein

PixelHive und Soerman haben diese Woche angekündigt, dass ihr Plattformer Kaze and the Wild Masks auf PC (über Steam, das war bereits bekannt), Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch veröffentlicht wird. Das Jump'n'Run ist von den Retro-Perlen der Neunzigerjahre inspiriert und bietet über 30 Level, in denen wir in schönster Pixelkunst die Kraft wilder Masken entfesseln werden. Diese ermöglichen es uns, die Fähigkeiten eines Hais, eines Tigers, eines Adlers und einer Eidechse auszuleihen. Noch bis zum 27. Juli ist eine kostenlose Demo des Games im Rahmen des "Xbox One Summer Game Fests" verfügbar.

