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Einige verheerende Nachrichten: Kaylee Hottle, die 18-jährige Schauspielerin, bekannt für die neuesten Godzilla vs. Kong-Filme, ist bei einem Autounfall in Maryland ums Leben gekommen. Ihr Vater, Joshua Hottle, bestätigte ihren Tod in einem Video auf Facebook über Gebärdensprache.

Hottle war das einzige Opfer, als ein Auto von der Straße abkam und einen Durchlass rammte, wobei die Polizei sagte, dass "übermäßige Geschwindigkeit" den Unfall verursacht habe. Ein weiterer Fahrgast lehnte die Hilfe ab und der Fahrer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt.

Hottle, der taub war und aus einer rein gehörlosen Familie stammte, spielte Jia in Godzilla vs. Kong (2021), zusammen mit Rebecca Hall und Alexander Skarsgård, einem Mädchen, das eine tiefe Verbindung zu Kong aufbaute. Sie übernahm ihre Rolle erneut in Godzilla x Kong: The New Empire (2024) und wurde für den Saturn Award für die beste Leistung eines jüngeren Schauspielers nominiert. Sie sollte 2027 nicht im folgenden Film, Godzilla x Kong: Supernova, auftreten.

"Durch ihre unvergessliche Darstellung von Jia brachte Kaylee außergewöhnliches Herz, Menschlichkeit und Licht in Godzilla, Kong und das Monsterverse", schrieb Legendary, die Produzenten der Filme. "Sie war ein geschätztes Mitglied unserer Filmfamilie, und ihre Freundlichkeit, Herzlichkeit und bemerkenswertes Talent berührten alle, die das Glück hatten, mit ihr zusammenzuarbeiten. Unsere Herzen sind bei ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die sie in dieser unvorstellbar schweren Zeit kannten und liebten."

Ruhe in Frieden, Kaylee.