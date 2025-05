Kayce Dutton: Yellowstone-Spinoff-Serie grünes Licht bei CBS

Es war faszinierend, die Situation rund um die Zukunft von Yellowstone als Franchise zu verfolgen. Die unklare Zukunft der Serie neigt sich dem Ende zu, da das Gerücht um Luke Grimes' Kayce Dutton (eines der Kinder von Kevin Costners Patriarch John Dutton) weitergeht.

Laut Variety wurde die Serie von CBS mit Plänen für eine 13-teilige erste Staffel übernommen, die in diesem Sommer mit den Dreharbeiten beginnen und dann irgendwann Mitte 2026 sonntags in den USA Premiere feiern soll. Die breitere Weltpremiere wurde noch nicht erwähnt, aber wenn man bedenkt, dass Yellowstone und alle seine Spin-offs Eigentum von Paramount und seiner Streaming-Plattform waren, können wir wahrscheinlich erwarten, dass die Show am Montag nach der US-Premiere zu Paramount+ kommt.

Es wird erwartet, dass die Show Y: Marshals heißen wird, und die offizielle Synopsis fügt Folgendes hinzu: "Mit der Yellowstone Ranch im Rücken schließt sich Dutton einer Eliteeinheit von U.S. Marshals an und kombiniert seine Fähigkeiten als Cowboy und Navy SEAL, um Gerechtigkeit nach Montana zu bringen, wo er und seine Teamkollegen Familie, Pflichten und die hohen psychologischen Kosten in Einklang bringen müssen, die mit dem Dienst als letzte Verteidigungslinie im Krieg der Region verbunden sind über Gewalt."

Spencer Hudnut von SEAL Team ist als Autor, Showrunner und ausführender Produzent dabei, während Taylor Sheridan, der Schöpfer von Yellowstone, als ausführender Produzent fungiert.