Kayce Dutton kehrt im ersten Trailer des Yellowstone-Spin-offs zurück Y: Marshals

Yellowstone mag endgültig vorbei sein, und da Taylor Sheridan Paramount bald verlässt, wird es vielleicht nie wieder so zurückkehren, wie wir es in Erinnerung haben, aber es gibt zumindest einige Spin-off-Serien in Planung, die auf vertrauten und geliebten Charakteren basieren.

Ein Beispiel dafür ist Y: Marshals, eine Serie, in der Luke Grimes die Hauptrolle als zurückkehrende Kayce Dutton übernimmt und wie er ein neues Kapitel seines Lebens jenseits der Dutton-Familienranch beginnt. Hier sehen wir, wie Kayce sich einem Team von Marshals anschließt, das den berühmten Nationalpark beschützt, und dabei in allerlei gefährliche Situationen verwickelt wird. Es gibt viele neue Darsteller zu treffen, aber auch einige zurückkehrende andere, darunter Gil Birmingham als Thomas Rainwater.

Der Haupthaken bei dieser Serie ist, dass die Pläne für die weltweite Premiere (außerhalb der USA) zum Zeitpunkt des Schreibens unklar sind. Wir wissen, dass die Serie in den USA am 1. März 2026 zu Paramount+ kommt, aber es ist nicht sicher, ob sich das anderswo widerspiegeln wird, und der Beweis dafür ist, dass es außerhalb der USA keine offiziellen Trailer für die Serie gibt. Wir können den Trailer zumindest über Drittanbieter-Kanäle wie JoBlo Movie Network unten sehen, aber es gibt noch keine Möglichkeit, den Trailer über offizielle Kanäle wie CBS/Paramount+ zu sehen.

Sobald weitere Informationen über Y: Marshals bekannt werden, werden wir Sie auf dem Laufenden halten, aber angesichts des Ausmaßes von Yellowstone scheint es unwahrscheinlich, dass dies 2026 keine weltweite Premiere erleben wird.