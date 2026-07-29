Kavinsky, französischer DJ und Musiker, bekannt für Nightcall, tot im Alter von 50 Jahren aufgefunden

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Kavinsky (Vincent Belorgey), der französische DJ, Musiker und Produzent, bekannt für seine Arbeit im Synthwave- und Electro-Pop-Stil, wurde im Alter von 50 Jahren tot in seinem Haus in Paris aufgefunden. Laut Le Figaro erwägen sie die Möglichkeit eines Schlaganfalls.

Kavinsky wurde weltweit berühmt für sein Lied Nightcall, das 2010 als EP mit Gesang von Lovefoxxx veröffentlicht wurde und im Film Drive von 2011 während der Eröffnungsszene zu hören war. Die Beliebtheit des Liedes stieg erneut, als er es live während der Abschlusszeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris mit Angèle aufführte; und kurz darauf erschien eine neue Version des Liedes, die erneut Bestverkaufszahlen in Frankreich und weltweit erreichte.

Belorgey erschuf tatsächlich "Kavinsky" als fiktive Figur, die 1986 bei einem Autounfall starb und 2006 als Zombie wieder auftauchte, was den enormen Einfluss der 1980er Jahre in all seiner Musik erklärt. Er veröffentlichte zwei Alben, OutRun im Jahr 2013 (im selben Jahr wie Daft Punks Random Access Memories, eine Gruppe, die oft mit Kavinsky verglichen wird) und Reborn im Jahr 2022, sowie mehrere Singles; seine Songs erschienen auch in Videospielen wie Grand Turismo 5 Prologue, GTA IV und Midnight Club: Los Angeles (diese drei, bevor Nightcall veröffentlicht wurde).