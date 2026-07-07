Käufer entkommen unverletzt, nachdem das Ladendach während eines Sturms eingestürzt ist

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Dramatische Szenen spielten sich in einem BJ's Wholesale Club in Ocean Township, New Jersey, ab, als am Montag bei starkem Regen und Überschwemmungen ein Teil des Ladens einstürzte.

Nach Angaben der örtlichen Behörden befanden sich 27 Personen im Gebäude, als das Dach nachgab, und zwei Personen waren vorübergehend in den Trümmern gefangen, bevor sie es selbst schafften, zu entkommen. Glücklicherweise wurden keine Verletzten gemeldet.

Überwachungsaufnahmen aus dem Geschäft zeigen, wie Wasser durch das Dach strömt, während Kunden und Mitarbeiter aus dem betroffenen Bereich eilen. Der Sturm verursachte umfangreiche Überschwemmungen in Teilen von New Jersey und benachbarten Bundesstaaten, was zu Straßensperrungen und mehreren Rettungsaktionen führte.

Die örtlichen Behörden bezeichneten das Ergebnis angesichts des Ausmaßes des Einsturzes als bemerkenswert und forderten die Öffentlichkeit auf, das Gebiet während der Inspektion des Gebäudes zu meiden.