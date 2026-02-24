Kaufe Resident Evil Requiem im Epic Games Store, um einen Grace Ashcroft Fortnite Skin zu bekommen

HQ

Resident Evil und Fortnite kennen sich sehr gut, da Capcom und Epic Games in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben, um viele der beliebtesten Helden der Serie als kosmetische Optionen ins Battle Royale zu bringen. Zu diesem Zweck haben wir bereits Leon S. Kennedy, Claire Redfield, Jill Valentine und Chris Redfield im beliebten Mehrspielermodus gesehen, und bald wird auch der neueste Resident-Evil-Protagonist zu dieser Gruppe stoßen.

Es wurde bestätigt, dass diejenigen, die sich ein Exemplar von Resident Evil Requiem über den Epic Games Store sichern, auch mit einem 'Geschenk'-Artikel in Form eines Grace Ashcroft-Outfits verwöhnt werden, das in Fortnite verwendet werden soll. Uns wurde gezeigt, wie das aussieht, wobei es sich um die Grace dreht, die wir zu Beginn von Requiem sehen, passend zu ihrer braunen Lederjacke und dem Schiefer-Hoodie, wie man auch in der Schlüsselgrafik des Spiels sehen kann.

Das lässt einen fragen, ob Graces Ankunft in Fortnite und der bevorstehende Start von Requiem dazu führen werden, dass die anderen Resident Evil-Helden bald in Fortnite s Ingame-Shop zurückkehren. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Leon auch eine neue kosmetische Option im Battle Royale bekommt, um sein neues Aussehen in Requiem widerzuspiegeln...