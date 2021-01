Katzenlady Cham Cham zerkratzt Samurai Shodown im März

You're watching Werben

Freunde von Samurai Shodown werden im März einen handfesten Grund haben, sich noch einmal mit dem Kampfspiel von SNK zu beschäftigen. In gut zwei Monaten kommt das animalische Katzenmädchen Cham Cham als DLC-Charakter in das Spiel. Die junge Frau kämpft mit einem Bumerang und sie wird von einem umfassenden Update am Kampfsystem begleitet, das Game Director Hayato Konya in einem kurzen Video grob zu umschreiben versucht.

Der Entwickler erklärt, dass SNK eine neue Spielmechanik namens "Guard Crush" für Samurai Shodown erarbeitet und weitere Änderungen plant. Zum Beispiel soll das „komplette Kampfsystem" neu ausbalanciert werden, was nach einer Menge Arbeit klingt, bislang aber leider ohne konkrete Detail kommuniziert wurde. Konkrete Informationen werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben, heißtes.

Neben Cham Cham wurde bei der Gelegenheit direkt noch ein weiterer DLC-Charakter angekündigt, der auf einer eigenen Marke von SNK basiert. Die junge Schwertkämpferin Hibiki Takane, bekannt aus The Last Blade 2, wird zu einem späteren Zeitpunkt in Samurai Shodown debütieren. Beide Zusatzfiguren werden einzeln und im Season Pass 3 verkauft, der Zugang zu insgesamt vier weiteren Spielfiguren gewährt. DLC-Kämpfer kosten in diesem Kampfspiel normalerweise 6 Euro, der Season-Pass 3 könnte sich am Vorbild des direkten Vorgängers orientieren und ca. 14 Euro kosten - vermuten wir zumindest.