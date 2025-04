Katy Perry fliegt heute zu den Sternen und Sie können den Start live verfolgen

HQ

Wir wissen schon seit einiger Zeit, dassBlue Origin das Unternehmen von Jeff Bezos eine rein weibliche Crew ins All schicken will, was heute, am 14. April, geschehen wird. Die Crew besteht aus Bezos' Partnerin Lauren Sanchez, der CBS-Moderatorin Gayle King, der NASA-Raketenwissenschaftlerin Aisha Bowe, der Bürgerrechtsaktivistin Amanda Nguyen, der Filmproduzentin Kerianne Flynn und dem Popstar Katy Perry, und da der Start bald stattfindet, können Sie ihn sogar live verfolgen.

Der Start, bei dem eine der New Shepard Raketen von Blue Origin verwendet wird, findet ab 13:00 Uhr BST / 14:00 Uhr MESZ statt und wird auf dem YouTube-Kanal von Blue Origin übertragen. Der eigentliche Start wird voraussichtlich ab 14:30 Uhr BST stattfinden, aber ein genauer Zeitpunkt muss noch genannt werden.

Was während des Starts erwartet wird, wird eine recht schnelle Angelegenheit sein, da die Rakete abheben, etwa 100 km über der Erde fliegen und dann etwa 11 Minuten später zurückkehren wird. Es wird als Beispiel für den Weltraumtourismus verwendet, den Blue Origin anbieten will, bei dem die Tickets voraussichtlich für über 100.000 Pfund pro Stück verkauft werden.

Werbung: