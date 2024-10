Katsura Hashino hat mit der Arbeit am nächsten Projekt von Atlus begonnen, nachdem Metaphor: ReFantazio

HQ

Für viele von uns hallt Metaphor: ReFantazio immer noch in unseren Köpfen und auf unseren Bildschirmen wider. Das große Projekt von Atlus in diesem Jahr (nach Persona 3 Reload und Shin Megami Tensei V: Vengeance) erfreut sich weltweit großer Erfolge und ist der am schnellsten verkaufte Titel von Atlus aller Zeiten.

Aber die Schöpfer von Studio Zero (das Team von Top-Talenten, das auch für die jüngsten Persona-Titel verantwortlich ist) machen keinen Urlaub, und Regisseur Katsura Hashino gab in einem Interview mit Famitsu zu, dass sie bereits mit der Arbeit an ihrem nächsten Projekt begonnen haben.

Immer aus der Perspektive des Teams und abseits der individuellen Verdienste erklärte Hashino, dass sie bereits am nächsten Projekt von Atlus arbeiten. Leider macht er keinen Hinweis darauf, was das sein könnte, sondern sagte: "Ich möchte, dass die Benutzer zufrieden sind, und daher hoffe ich, dass das Unternehmen auch glücklich sein wird. So arbeite ich immer."

An diesem Punkt seiner Karriere gibt es dem Regisseur von Persona 3, 4, 5 und Metaphor: ReFantazio nicht viel vorzuwerfen oder zu verlangen, aber es kommt uns der Gedanke, dass die Spieler in naher Zukunft sehr glücklich wären, wenn Atlus' nächstes Ding Persona 6 wäre. Was denkst du?