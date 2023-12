Katsuhiro Harada spricht über die Höhepunkte seiner unglaublichen Karriere

HQ

Kürzlich hatten wir die Gelegenheit, Katsuhiro Harada auf der Bilbao International Games Conference zu treffen. Mr. Harada nahm bei der Veranstaltung den Ehrenpreis entgegen und wir unterhielten uns mit dem legendären Kampfspielentwickler über einige seiner Karriere-Highlights im Gaming-Bereich.

Als wir ihn nach seinen Lieblingsmomenten bei der Entwicklung von Spielen fragten, sagte Mr. Harada Folgendes: "Als Entwickler passiert das jedes Mal, wenn ich einen neuen Titel veröffentliche. Aber nachdem wir einen neuen Titel veröffentlicht haben, bekomme ich immer wieder viele Fanbriefe und auch einige Tweets in den sozialen Medien. Das muntert mich immer auf und das ist der beste Moment als Entwickler."

Harada wählte nicht nur seine Lieblingsmomente in seiner Karriere aus, sondern auch einen Tekken-Arcade-Automaten, den er gerne in seinem Büro hätte.

"Das ist eine sehr schwierige Frage", begann er, als wir ihn drängten, Tekken 8, die bevorstehende Veröffentlichung der Kampfreihe, nicht zu wählen. "Ich würde also sagen, der erste Tekken-Tag. Das wäre das einzige, das ich wählen müsste. Denn ihr wisst, dass wir in der Tekken Tag-Serie eins gegen eins und sogar zu zweit spielen können. Wann immer ich dieses Spiel bei mir zu Hause oder sogar im Büro habe, können wir es bei vielen Gelegenheiten nutzen. Um mit unseren Freunden zu spielen oder sogar um ein kompetitives Match zu haben. Also ja, ich würde sagen, dass ich mich für Tekken Tag entscheiden werde."

Tekken 8 erscheint am 26. Januar 2024 für PC, PS5 und Xbox Series X/S. Sehen Sie sich den Rest unseres Interviews unten an: