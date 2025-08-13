Katsuhiro Harada rechnet nicht damit, dass Tekken Tag Tournament 3 jemals Realität wird

HQ

Die Tekken-Serie ist eine der am längsten laufenden Serien in der Welt der Videospiele, da es sich um ein Kampfepos handelt, das den Guinness World Record für die längste ununterbrochene Geschichte hält. Es gab acht Hauptteile und unzählige Spin-offs, und nach der Ankunft des gut aufgenommenen Tekken 8 fragen sich die Fans, ob wir jemals eine große Rückkehr zum Spin-off-Format sehen werden.

Konkret hoffen viele, dass irgendwann ein dritter Tekken Tag Tournament gemacht wird, aber das scheint unglaublich unwahrscheinlich, vor allem, wenn man die jüngsten Kommentare von Producer und Executive Game Director Katsuhiro Harada zu Destructoid bedenkt.

Der Tekken-Veteran hat erklärt, dass wir Tekken Tag Tournament 3 nicht erwarten sollten, weil es ehrlich gesagt keinen Sinn mehr macht. Er merkt an, dass es passender wäre, es stattdessen als Modus in einem bestehenden oder zukünftigen Hauptteil zu präsentieren, da wir sonst wahrscheinlich nicht erwarten sollten, dass Tag Tournament zu Lebzeiten des Entwicklers zurückkehrt.

"Es ist ziemlich schwierig, weil ich in letzter Zeit immer über Tag nachgedacht habe, und ich habe das Gefühl, dass es eine Art Modus innerhalb eines Tekken 9 oder 8 oder wie auch immer man es nennen möchte, sein sollte."

Harada fährt fort: "Wenn wir jetzt anfangen [ein Tekken Tag Tournament 3 zu machen], wenn sie nicht mehr beliebt sind, dann würde Tag Three herauskommen.

"Wir haben so viel mehr Moves als ein typischer 2D-Kämpfer. Es steckt so viel mehr Arbeit dahinter, das mit einem 3D-Spiel zu erreichen... Es ist wahrscheinlich noch ein weiter Weg, wenn es passieren sollte, und daher wahrscheinlich nicht in meinem Arbeitsleben. Das ist also etwas, worüber die nächste Generation entscheiden kann."

Klingt nach einem guten Kompromiss, oder? Anstatt ein neues, eigenständiges Tag Tournament -Spiel zu haben, könnten Tekken 8 oder schließlich 9 mit einem Tag Tournament -Modus als Hauptangebot erweitert werden. Was denkst du?