Katsuhiro Harada möchte Waffle House zu Tekken 8 hinzufügen

Wenn Sie in den USA und insbesondere im Süden gefahren sind, haben Sie wahrscheinlich eine beträchtliche Anzahl von Waffle House entlang der Straßen gesehen. Es ist ein klassisches Frühstückslokal mit einer kultigen Anhängerschaft von Arbeitern, und es gibt ein leicht romantisiertes Bild von ihm als nächtlicher Treffpunkt, an dem Faustkämpfe an der Tagesordnung sind.

Dies hat dazu geführt, dass Fans von Waffle House und Tekken den Steuermann der Serie, Katsuhiro Harada, anflehen, Waffle House als Bühne in Tekken 8 hinzuzufügen. Nun äußert sich Harada über X zu der Angelegenheit, wo er schreibt, dass er "eure (euch) Anfrage voll und ganz versteht" und sagt, dass er versucht hat, die Kette auf verschiedene Weise zu kontaktieren.

Aber... laut Harada haben sie nicht einmal geantwortet:

"Im letzten Jahr oder länger habe ich tatsächlich versucht, über verschiedene Kanäle Kontakt aufzunehmen. Allerdings, und das ist nur meine eigene Spekulation, vermute ich, dass die mangelnde Resonanz darauf zurückzuführen sein könnte, dass sich das Projekt, für das ich bekannt bin, um "Videospiele zum Thema Kampf" dreht. (Übrigens, keine Antwort = sehr seltener Fall)."

Nichtsdestotrotz ist die Hoffnung noch nicht verloren, und er berät sich mit seiner Community, um zu sehen, ob die Verwendung eines alternativen Namens für Waffle House und eine leichte Neugestaltung zur Vermeidung von Rechteproblemen ein akzeptabler Kompromiss wäre.

Was sagst du, wäre es lustig, in einer durch und durch amerikanischen Umgebung an einem Waffle House zu kämpfen, vielleicht spät in der Nacht, mit vielen Pickup-Trucks, die herumstehen und übermäßig erstarkten Südstaatlern, die den Kampf anfeuern